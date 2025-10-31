KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb
- 31 oktyabr, 2025
- 06:12
ABŞ Prezidenti Donald Trampın dərhal nüvə sınaqlarına başlamaq bəyanatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin diqqətini cəlb etmək cəhdidir.
"Report"un məlumatına görə, Finlandiyanın "Helsingin Sanomat" qəzetindəki məqalədə belə bir fikir səsləndirilib.
"Müasir dövrün adamı olan Trampın mesajının ilk növbədə Rusiyaya ünvanlandığını güman etmək olar. Çərşənbə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin nüvə mühərrikli "Poseydon" sualtı torpedasını uğurla sınaqdan keçirdiyini açıqladı", - məqalədə qeyd olunub.
Müəllifin fikrincə, Trampın nüvə sınaqları keçirmək niyyəti ciddi problemlərə səbəb ola bilər.
"Əgər Tramp öz sözlərinə sadiq qalarsa və həqiqətən, nüvə silahının sınaqlarını nəzərdə tutursa (məsələn, raket sistemlərini yox), bu halda, tarixi miqyaslı bir problemdən danışırıq", - qəzet vurğulayır.