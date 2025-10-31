İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 06:12
    KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın dərhal nüvə sınaqlarına başlamaq bəyanatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin diqqətini cəlb etmək cəhdidir.

    "Report"un məlumatına görə, Finlandiyanın "Helsingin Sanomat" qəzetindəki məqalədə belə bir fikir səsləndirilib.

    "Müasir dövrün adamı olan Trampın mesajının ilk növbədə Rusiyaya ünvanlandığını güman etmək olar. Çərşənbə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin nüvə mühərrikli "Poseydon" sualtı torpedasını uğurla sınaqdan keçirdiyini açıqladı", - məqalədə qeyd olunub.

    Müəllifin fikrincə, Trampın nüvə sınaqları keçirmək niyyəti ciddi problemlərə səbəb ola bilər.

    "Əgər Tramp öz sözlərinə sadiq qalarsa və həqiqətən, nüvə silahının sınaqlarını nəzərdə tutursa (məsələn, raket sistemlərini yox), bu halda, tarixi miqyaslı bir problemdən danışırıq", - qəzet vurğulayır.

    Donald Tramp Vladimir Putin Nüvə silahı
    СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

    Son xəbərlər

    06:12

    KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb

    Digər ölkələr
    05:42

    KİV: Aİ-nin baş diplomatı bu qurumdakı hakimiyyət mübarizəsində uduzub

    Digər ölkələr
    05:13

    KİV: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi BLM təşkilatını ianələri mənimsəməkdə şübhəli bilir

    Digər ölkələr
    04:42

    Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıb

    Region
    04:09

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Digər ölkələr
    03:37

    Çin ABŞ-dən Tayvana silah satışını dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    03:08

    Yunanıstanda futbol klubunun prezidentinin qətlində şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    02:39

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

    Region
    02:21

    Nyu-York ştatında şatdaun səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti