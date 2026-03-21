СМИ: Замкомандующего "Басидж" Эсмаили был убит 17 марта
- 21 марта, 2026
- 13:02
Заместитель командующего "Басидж" Азим Эсмаили был убит в Тегеране 17 марта вместе с командиром этого подразделения Голамом Резой Сулеймани.
Как сообщает Report со ссылкой на Iran International, оба высокопоставленных представителя "Басидж" убиты в результате израильского авиаудара в Тегеране.
Отмечается, что ранее Эсмаили занимал должность заместителя главы управления по кадрам и инспекции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Хузестан.
Напомним, 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану. В тот же день позднее КСИР подтвердил его гибель.
Сулеймани на протяжении последних шести лет возглавлял силы "Басидж", которые входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).