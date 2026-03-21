Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Другие страны
    • 21 марта, 2026
    • 13:02
    СМИ: Замкомандующего Басидж Эсмаили был убит 17 марта

    Заместитель командующего "Басидж" Азим Эсмаили был убит в Тегеране 17 марта вместе с командиром этого подразделения Голамом Резой Сулеймани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Iran International, оба высокопоставленных представителя "Басидж" убиты в результате израильского авиаудара в Тегеране.

    Отмечается, что ранее Эсмаили занимал должность заместителя главы управления по кадрам и инспекции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Хузестан.

    Напомним, 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану. В тот же день позднее КСИР подтвердил его гибель.

    Сулеймани на протяжении последних шести лет возглавлял силы "Басидж", которые входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Азим Эсмаили Голам Реза Сулеймани Подразделение Басидж Корпус стражей исламской революции (КСИР) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана
