СМИ: За сутки в Британию незаконно проникло более 1000 нелегалов

За последние сутки через пролив Ла-Манш на лодках границу Британии пересекли более 1000 нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства 1072 человека попали в страну на 13 лодках. Число людей незаконно пересекших границу в 2025 году, на данный момент составляет 32 103 человека, что считается рекордным для данного периода года.