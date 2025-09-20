KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 17:42
    Son 24 saat ərzində La-Manş boğazı vasitəsilə Britaniyanın sərhədini 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" ölkənin daxili işlər nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, 1 072 nəfər 13 qayıqla ölkəyə daxil olub. 2025-ci ildə sərhədi qeyri-qanuni şəkildə keçənlərin sayı hazırda 32 103 nəfərdir.

    СМИ: За сутки в Британию незаконно проникло более 1000 нелегалов

