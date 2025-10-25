Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    СМИ: Явка на выборах президента Ирландии составила менее 40%

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 05:46
    Явка на прошедших в пятницу выборах президента Ирландии оценивается в диапазоне от 30% до 40%.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал RTE, окончательные официальные данные будут опубликованы утром 25 октября.

    В 22:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени) в республике закрылись более 5 тыс. избирательных участков. Урны для голосования будут перевезены в специальные центры, где в 09:00 (12:00 по бакинскому времени) начнется процедура подсчета голосов. Ожидается, что итоги выборов станут известны во второй половине дня 25 октября. В них могли принять участие около 3,6 млн человек.

    В бюллетенях было три фамилии, но представитель правительственной партии "Фианна фойл" (ФФ) Джим Гэвин вышел из кампании. Борьбу за пост продолжили независимый политик Кэтрин Коннолли и Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл", которая входит в правящую коалицию вместе с ФФ. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным газетой The Irish Times, Коннолли - явный фаворит, за нее были готовы проголосовать 38% респондентов. 20% опрошенных были намерены проголосовать за Хамфрис, а 5% продолжали поддерживать Гэвина. 49% респондентов признались, что ни один кандидат не представляет их интересы.

    Ирландия выборы

