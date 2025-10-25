İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    İrlandiyada prezident seçkilərində fəallıq 40%-dən az olub

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 07:13
    İrlandiyada prezident seçkilərində fəallıq 40%-dən az olub

    İrlandiyada prezident seçkilərində seçicilərin fəallığı 30%-40% arasında olduğu təxmin edilir.

    "Report"un "RTE"yə istinadən verdiyi məlumata görə, yekun rəsmi nəticələr oktyabrın 25-i səhər saatlarında açıqlanacaq.

    Yerli vaxtla saat 22:00-da (Bakı vaxtı ilə 01:00) ölkə üzrə 5000-dən çox seçki məntəqəsi bağlanıb.

    Seçki qutuları təyin olunmuş məntəqələrə daşınacaq və burada səslərin hesablanması səhər saat 9:00-da (Bakı vaxtı ilə 12:00) başlayacaq.

    Seçkilərin nəticələrinin oktyabrın 25-i günortadan sonra açıqlanacağı gözlənilir. Təxminən 3,6 milyon insanın səs verəcəyi gözlənilirdi.

    İrlandiya seçki
    СМИ: Явка на выборах президента Ирландии составила менее 40%

    Son xəbərlər

    07:45

    Hindistan sahillərini zəhərli köpük örtüb

    Digər ölkələr
    07:13

    İrlandiyada prezident seçkilərində fəallıq 40%-dən az olub

    Digər ölkələr
    06:36

    Joan Laporta: "Real Madrid"i məğlub etməyimizi izləməkdən heç vaxt yorulmayacağam

    Futbol
    06:00

    ABŞ və Yaponiya süni intellekt və 6G sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq

    Digər ölkələr
    05:29

    Kolumbiya prezidenti ABŞ-nin sanksiyalarını paradoks adlandırıb

    Digər ölkələr
    05:05

    Maduro: Venesuela Cənubi Amerika xalqları ilə birlikdə müharibənin qarşısını alacaq

    Digər ölkələr
    04:42

    Pentaqon ianə hesabına hərbçilərin maaşını verir

    Digər ölkələr
    04:15

    Litva Belarusla sərhədini yenidən bağlayıb

    Digər ölkələr
    03:54

    Husilər Sənada BMT-nin yeddi əməkdaşını saxlayıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti