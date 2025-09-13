СМИ: ВВС Румынии перехватили беспилотник РФ над воздушным пространством страны

Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 20:48
    Румынские ВВС перехватили российский беспилотник над национальным воздушным пространством страны.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Antena 3 CNN со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

    "Военно-воздушные силы перехватили беспилотник в национальном воздушном пространстве. Два истребителя F-16 с 86-й авиабазы ​​в Фетешти вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 (19:05 по бакинскому времени - ред.) для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной после российских авиаударов по украинской инфраструктуре на Дунае", - приводит телеканал сообщение военного ведомства.

    Согласно информации, перехватчики обнаружили беспилотник примерно в 20 км к юго-западу от Килия Веке (село в уезде Тулча на юго-востоке Румынии), после чего он исчез с радаров.

    "Беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения", - указали в Минобороны.

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

