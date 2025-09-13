İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Rumıniya Hərbi Hava Qüvvələri ölkənin hava məkanında Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Antena 3 CNN" telekanalı məlumat yayıb.

    "Hərbi Hava Qüvvələri milli hava məkanında pilotsuz uçuş aparatı ələ keçirib. Feteştidəki 86-cı aviabazadan iki "F-16" qırıcısı Rusiyanın Ukrayna hərbi strukturlarına endirdiyi zərbələrdən sonra Ukrayna ilə sərhəddə hava vəziyyətini izləmək üçün sentyabrın 13-də saat 18:05-də (Bakı vaxtı ilə 19:05 - red.) havaya qalxıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, dron Çiliya Veçedən təxminən 20 km cənub-qərbdə aşkar edilib, bundan sonra o, radarlardan itib.

    "Dron yaşayış məntəqələri üzərində uçmayıb və əhalinin təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə yaratmayıb", - Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər.

