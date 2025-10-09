СМИ: Второй этап соглашения по Газе начнется после освобождения заложников
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 15:29
Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе начнутся через день после освобождения заложников.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Araby со ссылкой на дипломатические источники.
Однако, неясно идет ли речь об освобождении всех заложников, включая передачу тел погибших.
По данным источников, Египет уведомил американских дипломатов, что не позволит Израилю сохранять постоянное военное присутствие вдоль египетской границы с сектором Газа.
