Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    СМИ: Второй этап соглашения по Газе начнется после освобождения заложников

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 15:29
    СМИ: Второй этап соглашения по Газе начнется после освобождения заложников

    Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе начнутся через день после освобождения заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Araby со ссылкой на дипломатические источники.

    Однако, неясно идет ли речь об освобождении всех заложников, включая передачу тел погибших.

    По данным источников, Египет уведомил американских дипломатов, что не позволит Израилю сохранять постоянное военное присутствие вдоль египетской границы с сектором Газа.

    Израиль сектор Газа переговоры
    Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaq

    Последние новости

    16:02

    Никол Пашинян и Марта Кос в Брюсселе обсудили реализацию TRIPP

    В регионе
    16:01

    В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов

    Финансы
    15:59

    Путин: Россия оказывает всяческое содействие расследованию крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    15:58

    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

    Другие
    15:56
    Фото

    В Баку состоялась встреча с борцами из Швейцарии

    Индивидуальные
    15:52

    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе

    Другие страны
    15:50

    В Имишлинском районе в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

    Происшествия
    15:48

    С 2026 года граждане Азербайджана смогут контролировать использование своих персональных данных

    ИКТ
    15:44

    В Азербайджане могут наказать за передачу банковской карты третьим лицам в преступных целях

    Внутренняя политика
    Лента новостей