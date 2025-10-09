Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaq
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 15:53
Qəzzədə atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi üzrə danışıqlar girovların azad edilməsindən bir gün sonra başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı diplomatik mənbələrə istinadən xəbər verir.
Lakin bütün girovların, o cümlədən həlak olanların meyitlərinin təhvil verilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmadığı aydın deyil.
Mənbələrin məlumatına görə, Misir amerikalı diplomatlara bildirib ki, İsrailə Qəzza sektoru ilə ölkəsinin sərhədboyu daimi hərbi mövcudluq saxlamağa icazə verməyəcək.
