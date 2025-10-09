İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:53
    Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaq

    Qəzzədə atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi üzrə danışıqlar girovların azad edilməsindən bir gün sonra başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı diplomatik mənbələrə istinadən xəbər verir.

    Lakin bütün girovların, o cümlədən həlak olanların meyitlərinin təhvil verilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmadığı aydın deyil.

    Mənbələrin məlumatına görə, Misir amerikalı diplomatlara bildirib ki, İsrailə Qəzza sektoru ilə ölkəsinin sərhədboyu daimi hərbi mövcudluq saxlamağa icazə verməyəcək.

    Qəzza İsrail-HƏMAS münaqişəsi Qəzza razılaşması
    СМИ: Второй этап соглашения по Газе начнется после освобождения заложников

