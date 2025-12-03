Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 17:20
    СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США

    Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря может состояться в Мар-а-Лаго, частной резиденции Трампа на юге Флориды.

    Как передает Report, об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на израильский дипломатический источник.

    "Окончательно ничего не решено, но США рассматривают и такую ​​возможность", - отметил он.

    Army Radio со своей стороны сообщило, что Нетаньяху посетит Вашингтон для встречи с Трампом предположительно 28–31 декабря, добавив, что точные даты визита пока неизвестны.

    Нетаньяху 2 декабря объявил, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху встреча Мар-а-Лаго Флорида
    KİV: Tramp və Netanyahu ABŞ Prezidentinin şəxsi iqamətgahında görüşə bilər
    Elvis

    Последние новости

    18:04

    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:58

    Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

    Другие страны
    17:57

    В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах

    Внутренняя политика
    17:55

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

    Внутренняя политика
    17:48
    Фото

    В Баку прошло второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38

    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    Другие страны
    17:31
    Фото

    Азербайджан представлен на Всемирной конференции по ветроэнергетике в Китае

    Энергетика
    17:29

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    Лента новостей