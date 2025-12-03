СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США
- 03 декабря, 2025
- 17:20
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря может состояться в Мар-а-Лаго, частной резиденции Трампа на юге Флориды.
Как передает Report, об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на израильский дипломатический источник.
"Окончательно ничего не решено, но США рассматривают и такую возможность", - отметил он.
Army Radio со своей стороны сообщило, что Нетаньяху посетит Вашингтон для встречи с Трампом предположительно 28–31 декабря, добавив, что точные даты визита пока неизвестны.
Нетаньяху 2 декабря объявил, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом.
