Восемь заключенных казнены в Пакистане

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Восемь заключенных, осужденных за убийства, казнены в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на Express Tribune.

"Двое заключенных были казнены через повешение в Мултане, еще по двое в Бахавалпуре и Гуджрате и по одному в Аттоке и Дера Гази Хане", - сообщил изданию советник министра по делам тюрем провинции Пенджаб Чоудхри Аршад Сайед.

После атаки на школу в Пешаваре 16 декабря 2014 года, в результате которой погибли более 150 человек, в Пакистане возобновились смертные казни. Сначала казнили только тех преступников, которые обвинялись в терроризме, однако в марте мораторий на смертную казнь был снят по всем тяжким преступлениям.