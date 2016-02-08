​СМИ: Великобритания готовится к возможному конфликту НАТО и России

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания намерена перебросить в Иорданию более 1,6 тыс. военнослужащих, включая специалистов по разведке и логистике, и 300 единиц бронетанковой техники для проведения учений Shamal Storm.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в ВС страны.

Источник отметил, что данные учения не связаны с участием Великобритании в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

"Это не учения, направленные против "Исламского государства", - заявил источник издания в вооруженных силах.

С помощью учений британская армия планирует отработать логистические схемы переброски вооружений и личного состава в зону кризиса в любой точке земного шара в случае конфронтации России и НАТО, отмечает издание.