СМИ: Ведущие производители нефти на Ближнем Востоке сокращают ее добычу
- 10 марта, 2026
- 12:19
Страны Ближнего Востока продолжают сокращать добычу нефти на фоне почти полного прекращения судоходства в Ормузском проливе и заполнения хранилищ.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Саудовская Аравия снизила объемы добычи на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с.
В относительном выражении наибольшее сокращение пришлось на Ирак. Снижение добычи в Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт составляет около 20–25% от уровня их добычи в феврале.
