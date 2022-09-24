В Уганде от лихорадки Эбола умерли 11 человек

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в текущем месяце, стала причиной смерти 11 человек.

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в текущем месяце, стала причиной смерти 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу кенийская газета Nation со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения Уганды Эммануэля Айнебьюна.

Еще у 11 человек, по его словам, выявлен в крови вирус Эболы, все они находятся под медицинским контролем. Ранее угандийские власти проинформировали о четырех летальных случаях в связи с Эболой.

Минздрав Уганды объявил 20 сентября о вспышке в стране лихорадки Эбола, когда вирус был выявлен у умершего 24-летнего мужчины. Он проживал в районе Мубенде в центральной части страны. На текущий день выявлены 58 человек, которые имели контакты с заразившимися Эболой. Угандийский новостной портал "Чимрепортс" передал, что четверо из них скрылись и сейчас по всей стране ведется их поиск.

Соседние с Угандой страны Кения и Танзания экстренно приняли дополнительные меры по санитарному контролю на внешних границах с тем, чтобы не допустить распространение вируса Эболы в регионе.