О нас

В Уганде от лихорадки Эбола умерли 11 человек

В Уганде от лихорадки Эбола умерли 11 человек Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в текущем месяце, стала причиной смерти 11 человек.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 14:46
В Уганде от лихорадки Эбола умерли 11 человек

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в текущем месяце, стала причиной смерти 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу кенийская газета Nation со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения Уганды Эммануэля Айнебьюна.

Еще у 11 человек, по его словам, выявлен в крови вирус Эболы, все они находятся под медицинским контролем. Ранее угандийские власти проинформировали о четырех летальных случаях в связи с Эболой.

Минздрав Уганды объявил 20 сентября о вспышке в стране лихорадки Эбола, когда вирус был выявлен у умершего 24-летнего мужчины. Он проживал в районе Мубенде в центральной части страны. На текущий день выявлены 58 человек, которые имели контакты с заразившимися Эболой. Угандийский новостной портал "Чимрепортс" передал, что четверо из них скрылись и сейчас по всей стране ведется их поиск.

Соседние с Угандой страны Кения и Танзания экстренно приняли дополнительные меры по санитарному контролю на внешних границах с тем, чтобы не допустить распространение вируса Эболы в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi