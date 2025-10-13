СМИ: В Техасе разбился самолет

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 00:52
    Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Хикс в городе Форт-Уэрт (штат Техас США).

    Как передает Report, об этом сообщает местное подразделение телеканала Fox 4.

    По его сведениям, на месте падения загорелись несколько грузовиков.

    Информация о причинах произошедшего, а также о возможных жертвах пока не приводится.

    ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb

    Лента новостей