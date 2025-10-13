СМИ: В Техасе разбился самолет
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 00:52
Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Хикс в городе Форт-Уэрт (штат Техас США).
Как передает Report, об этом сообщает местное подразделение телеканала Fox 4.
По его сведениям, на месте падения загорелись несколько грузовиков.
Информация о причинах произошедшего, а также о возможных жертвах пока не приводится.
