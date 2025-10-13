ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 01:10
ABŞ-nin Texas ştatının Fort-Uert şəhərindəki Hiks hava limanı yaxınlığında təyyarə qəzaya uğrayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Fox 4" telekanalı xəbər yayıb.
Məlumata görə, qəza yerində bir neçə yük maşını yanıb.
Qəzanın səbəbləri və mümkün tələfatla bağlı hələ heç bir məlumat yoxdur.
ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb
