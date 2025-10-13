İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 01:10
    ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb

    ABŞ-nin Texas ştatının Fort-Uert şəhərindəki Hiks hava limanı yaxınlığında təyyarə qəzaya uğrayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Fox 4" telekanalı xəbər yayıb.

    Məlumata görə, qəza yerində bir neçə yük maşını yanıb.

    Qəzanın səbəbləri və mümkün tələfatla bağlı hələ heç bir məlumat yoxdur.

    ABŞ Təyyarə qəzası Texas ştatı
