СМИ: В США задержали осквернившего мемориал памяти Чарли Кирка
- 15 сентября, 2025
- 00:51
Полиция Финикса (штат Аризона, США) задержала 19-летнего Райдера Коррала, попытавшегося разрушить стихийный мемориал памяти правого активиста Чарли Кирка, застреленного на этой неделе в штате Юта.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал KOLD.
По его сведениям, задержанный пытался разрушить мемориал, расположенный у штаб-квартиры основанной Кирком организации Turning Point. Коррал был задержан находившимися рядом с местом происшествия людьми и позднее передан правоохранителям.
Находящемуся под стражей правонарушителю, указывает телеканал, будут предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в порче имущества и нарушении общественного порядка.
