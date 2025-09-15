Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 00:51
    СМИ: В США задержали осквернившего мемориал памяти Чарли Кирка

    Полиция Финикса (штат Аризона, США) задержала 19-летнего Райдера Коррала, попытавшегося разрушить стихийный мемориал памяти правого активиста Чарли Кирка, застреленного на этой неделе в штате Юта.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал KOLD.

    По его сведениям, задержанный пытался разрушить мемориал, расположенный у штаб-квартиры основанной Кирком организации Turning Point. Коррал был задержан находившимися рядом с местом происшествия людьми и позднее передан правоохранителям.

    Находящемуся под стражей правонарушителю, указывает телеканал, будут предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в порче имущества и нарушении общественного порядка.

    ABŞ-də Çarli Kirk abidəsini təhqir edən şəxs saxlanılıb

