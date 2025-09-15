ABŞ-də Çarli Kirk abidəsini təhqir edən şəxs saxlanılıb
- 15 sentyabr, 2025
- 00:45
Arizona ştatının Feniks polisi bu həftə Yuta ştatında güllələnərək öldürülən sağçı fəal Çarli Kirkə məxsus müvəqqəti abidəni dağıtmağa cəhd edən 19 yaşlı Rayder Korralı həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KOLD telekanalı məlumat yayıb.
Saxlanılan şəxs Kirkin təsis etdiyi "Turning Point" təşkilatının qərargahının yaxınlığında yerləşən memorialı dağıtmağa cəhd edib.
Korral hadisə yerinə yaxın olan şəxslər tərəfindən tutulub və daha sonra hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Qanunu pozan şəxsi çoxsaylı ittihamlar gözləyir.
