В Сирии и Ираке найдены более 70 массовых захоронений жертв ИГ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Более 70 массовых захоронений жертв боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) обнаружены в Сирии и Ираке. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в расследовании Associated Press.

"В эксклюзивных интервью, фото и расследованиях AP подтверждает обнаружение 72 массовых захоронений, оставленных экстремистами ИГ… Существует вероятность, что еще будут обнаружены многие могилы по мере отступления ИГ", - говорится в расследовании.

По данным агентства, в Сирии найдены 17 мест расположения братских могил, в одной из которых захоронены сотни людей. Отмечается, что число захороненных в порядка 16 подобных могилах на территории Ирака практически невозможно установить: они расположены в слишком опасных местах, чтобы их раскопать. По официальным данным, количество тел жертв, захороненных подобным образом, варьируется от 5,2 тыс. человек до более 15 тыс.

Компания AllSource Analysis, занимающаяся визуальной разведкой, предоставила агентству эксклюзивные фото со спутника, на которых видна еще одна из могил, расположенная в районе тюрьмы Бадуш (Badoush) недалеко от города Мосул в Ираке. В ней захоронены более 600 заключенных.

По информации агентства, террористы даже не пытались скрыть места захоронений своих жертв. Размеры могил сопоставимы с площадью двух футбольных полей.