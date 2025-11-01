СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 ранены
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 17:57
В результате стрельбы на греческом острове Крит погибли два человека, и по меньшей мере 10 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из полиции.
Источник сообщает, что причиной стрельбы послужила семейная вендетта.
По информации Reuters, полиция не предоставила информации о подозреваемом.
Агентство сообщает, что на острове Крит нередки случаи вендетты между семьями, вызванных местью, оскорблением чести и др.
Последние новости
18:46
Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадалиДругие страны
18:36
Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
18:25
В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня ПобедыВнешняя политика
18:21
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%Финансы
18:13
В Москве в 2026 году повысят тарифы на патенты для мигрантовВ регионе
18:05
Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспортаАПК
17:57
СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 раненыДругие страны
17:55
Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9,3%Финансы
17:41