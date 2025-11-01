Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В результате стрельбы на греческом острове Крит погибли два человека, и по меньшей мере 10 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из полиции.

    Источник сообщает, что причиной стрельбы послужила семейная вендетта.

    По информации Reuters, полиция не предоставила информации о подозреваемом.

    Агентство сообщает, что на острове Крит нередки случаи вендетты между семьями, вызванных местью, оскорблением чести и др.

