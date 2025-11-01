Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb
Yunanıstanın Krit adasında baş verən atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, ən azı 10 şəxs yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" polisdəki mənbəyə istinadən xəbər verib.
Mənbənin dediyinə görə, atışmaya səbəb ailə intiqamıdır.
Polis şübhəli ilə bağlı heç bir məlumat yaymayıb. Agentlik bildirib ki, Krit adasında ailələr arasında intiqam, namus və digər motivlərlə baş verən silahlı insidentlər tez-tez baş verir.
