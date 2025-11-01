İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 18:36
    Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb

    Yunanıstanın Krit adasında baş verən atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, ən azı 10 şəxs yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" polisdəki mənbəyə istinadən xəbər verib.

    Mənbənin dediyinə görə, atışmaya səbəb ailə intiqamıdır.

    Polis şübhəli ilə bağlı heç bir məlumat yaymayıb. Agentlik bildirib ki, Krit adasında ailələr arasında intiqam, namus və digər motivlərlə baş verən silahlı insidentlər tez-tez baş verir.

    Ailə qisas Krit Atışma
    СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 ранены

    Son xəbərlər

    18:45
    Foto

    I Quba Kitab Sərgisi öz işinə başlayıb

    Ədəbiyyat
    18:36

    Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:29

    Estoniya XİN başçısı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkiyənin rolundan danışıb

    Xarici siyasət
    18:18

    Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıb

    Region
    18:02

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:56

    Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradır

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda zeytunçuluğun inkişafı ixrac imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır"

    ASK
    17:46

    Batumidə 8 Noyabr - Zəfər Günü qeyd olunacaq

    Xarici siyasət
    17:44

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 5 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti