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    ​СМИ: В Непале полиция применила оружие против протестующих, есть жертвы

    Жертвами столкновений с полицией в Непале стали пять протестующих и один полицейский

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами столкновений с полицией в Непале стали пять протестующих и один полицейский, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным France-Presse (AFP), полиция в очередной раз "была вынуждена" применить огнестрельное оружие.

    24 августа газета Hindustan Times сообщала, что восемь полицейских погибли на западе страны в результате стычек между силами правопорядка и участниками демонстрации против проекта новой конституции страны. За последние несколько дней количество жертв превысило 30 человек.

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