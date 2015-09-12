​СМИ: В Непале полиция применила оружие против протестующих, есть жертвы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами столкновений с полицией в Непале стали пять протестующих и один полицейский, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным France-Presse (AFP), полиция в очередной раз "была вынуждена" применить огнестрельное оружие.

24 августа газета Hindustan Times сообщала, что восемь полицейских погибли на западе страны в результате стычек между силами правопорядка и участниками демонстрации против проекта новой конституции страны. За последние несколько дней количество жертв превысило 30 человек.