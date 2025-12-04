Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    СМИ: В Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 03:55
    СМИ: В Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

    Делегации Ливана и Израиля впервые обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах на переговорах, состоявшихся 3 декабря в Рас-эн-Накуре.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на источники.

    По его информации, в Бейруте назвали превосходными итоги контактов с израильской стороной в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции.

    Первая часть встречи была посвящена военному аспекту. Командующий войсками, размещенными к югу от реки Литани, бригадный генерал Николас Табет сообщил, что ливанская армия выполнила на 80% свою миссию в южном регионе. Он заявил, что военное командование не намерено просить о продлении установленного Комитетом на конец года крайнего срока для завершения процесса разоружения. По его сведениям, ливанские военнослужащие занимают сейчас 200 позиций вдоль границы, они обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок.

    В ходе второй части встречи состоялись прямые переговоры между ливанскими и израильскими гражданскими экспертами в присутствии заместителя спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус. Согласно информации телеканала, обсуждения касались вопросов разоружения радикальной организации "Хезболлах" и израильских авиаударов по Ливану. Большое внимание было уделено возможностям экономического сотрудничества между соседними странами в южных регионах.

