KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb
- 04 dekabr, 2025
- 03:58
Livan və İsrail nümayəndə heyətləri dekabrın 3-də Ras-ən-Naqurada keçirilən danışıqlar zamanı sərhəd bölgələrində gələcək iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı ideyalarla ilk dəfə olaraq mübadilə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə LBCI telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Beyrutda ABŞ və Fransanın himayəsi altında Livan–İsrail sərhədində atəşkəsə nəzarət komitəsinin iclası çərçivəsində İsrail tərəfi ilə təmasların nəticələri mükəmməl adlandırılıb.
Görüşün birinci hissəsi hərbi məsələlərə həsr olunub. Litani çayının cənubunda yerləşdirilmiş qoşunların komandanı, briqada generalı Nikolas Tabet bildirib ki, Livan ordusu cənub bölgəsində öz missiyasının 80 faizini yerinə yetirib. O vurğulayıb ki, hərbi komandanlıq ilin sonuna qədər silahsızlaşdırma prosesinin başa çatdırılması üçün komitə tərəfindən müəyyən edilmiş son müddətin uzadılmasını tələb etmək niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, Livan hərbçiləri hazırda sərhəd boyunca 200 mövqedə yerləşib, 177 tuneli yoxlayıblar və 566 raket qurğusunu müsadirə ediblər.
Görüşün ikinci hissəsində Livan və İsrail mülki ekspertləri arasında ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Morqan Ortaqusun iştirakı ilə birbaşa danışıqlar aparılıb. Telekanalın məlumatına görə, danışıqlarda "Hizbullah" radikal təşkilatının silahsızlaşdırılması və İsrailin Livana hava zərbələri endirməsi məsələləri müzakirə edilib. Xüsusi diqqət qonşu ölkələr arasında cənub bölgələrində iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına yönəldilib.