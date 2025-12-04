İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 03:58
    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Livan və İsrail nümayəndə heyətləri dekabrın 3-də Ras-ən-Naqurada keçirilən danışıqlar zamanı sərhəd bölgələrində gələcək iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı ideyalarla ilk dəfə olaraq mübadilə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə LBCI telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Beyrutda ABŞ və Fransanın himayəsi altında Livan–İsrail sərhədində atəşkəsə nəzarət komitəsinin iclası çərçivəsində İsrail tərəfi ilə təmasların nəticələri mükəmməl adlandırılıb.

    Görüşün birinci hissəsi hərbi məsələlərə həsr olunub. Litani çayının cənubunda yerləşdirilmiş qoşunların komandanı, briqada generalı Nikolas Tabet bildirib ki, Livan ordusu cənub bölgəsində öz missiyasının 80 faizini yerinə yetirib. O vurğulayıb ki, hərbi komandanlıq ilin sonuna qədər silahsızlaşdırma prosesinin başa çatdırılması üçün komitə tərəfindən müəyyən edilmiş son müddətin uzadılmasını tələb etmək niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, Livan hərbçiləri hazırda sərhəd boyunca 200 mövqedə yerləşib, 177 tuneli yoxlayıblar və 566 raket qurğusunu müsadirə ediblər.

    Görüşün ikinci hissəsində Livan və İsrail mülki ekspertləri arasında ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Morqan Ortaqusun iştirakı ilə birbaşa danışıqlar aparılıb. Telekanalın məlumatına görə, danışıqlarda "Hizbullah" radikal təşkilatının silahsızlaşdırılması və İsrailin Livana hava zərbələri endirməsi məsələləri müzakirə edilib. Xüsusi diqqət qonşu ölkələr arasında cənub bölgələrində iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına yönəldilib.

    İsrail Livan Danışıq
    СМИ: В Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

    Son xəbərlər

    04:27
    Foto

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    03:58

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Yəmənin şərqində münaqişə tərəfləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:43

    AP: Trampın xüsusi nümayəndəsi və Kuşner ABŞ-də Rüstəm Umerovla görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    02:17

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Xarici siyasət
    01:29

    Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçib

    Digər ölkələr
    01:14

    KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    00:46

    AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti