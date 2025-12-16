İqor Zubcu: Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq
- 16 dekabr, 2025
- 12:19
Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığının gücləndirilməsi gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Moldova Milli Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri İqor Zubcu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayında videoçıxışı zamanı deyib.
O, iki ölkənin həmkarlar ittifaqları arasında mövcud əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib:
"Əminəm ki, gələcəkdə Moldova ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi birgə layihələrin icrasına da yol açacaq".
İ.Zubcu bildirib ki, Azərbaycan istər əmək mühafizəsi, istər hüquqi dəstək, istərsə də sosial xidmətlər sahəsində vacib addımlar atır.
"Biz dünyada həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətini dəstəkləyirik. Bu ilin iyun ayında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Bioloji Təhlükələrə dair Konvensiyasını və tövsiyəsini qəbul etdik. Bu, ilk dəfə olaraq, qlobal standartların müəyyən edilməsidir və sənəddə profilaktika, səhiyyə xidmətlərinə çıxış və kompensasiya ilə bağlı güclü müddəalar yer alır. Növbəti addım konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün ən azı iki ölkənin ratifikasiyası etməsidir. Ümid edirik ki, Azərbaycan bu ratifikasiyanı həyata keçirən ilk ölkələrdən biri olacaq".