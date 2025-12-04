СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16
- 04 декабря, 2025
- 01:11
Истребитель F-16 ВВС США, предположительно, потерпел катастрофу в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния).
Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC News.
Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Летчик получил травмы средней степени тяжести. Информация о причине произошедшего пока не приводится.
СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16
