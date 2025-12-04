СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США, предположительно, потерпел катастрофу в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC News.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Летчик получил травмы средней степени тяжести. Информация о причине произошедшего пока не приводится.