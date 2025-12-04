Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16

    • 04 декабря, 2025
    • 01:11
    Истребитель F-16 ВВС США, предположительно, потерпел катастрофу в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния).

    Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC News.

    Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Летчик получил травмы средней степени тяжести. Информация о причине произошедшего пока не приводится.

    KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb
