KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 01:14
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus "F-16" qırıcı təyyarəsinin Kaliforniya ştatının San-Bernardino dairəsində qəzaya uğradığı ehtimal olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalının yerli bölməsi məlumat yayıb.
Hadisə Trona hava limanı yaxınlığında baş verib. Pilot orta dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisənin səbəbi barədə hələlik məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
01:38
Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında görüş olubXarici siyasət
01:29
Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçibDigər
01:14
KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
00:46
AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyubDigər ölkələr
00:18
Moskva–Pxuket reysi üzrə uçan təyyarə mühərriki yandığına görə təcili eniş edibRegion
00:09
Merts: Almaniya kosmik təhlükəsizlik arxitekturasına 35 milyard avro investisiya qoyacaqDigər ölkələr
23:45
Zelenski: Ukrayna ABŞ-də yeni görüşlərə hazırlaşırDigər ölkələr
23:34
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanda silinən Azərbaycanın şəhər mədəniyyətiMədəniyyət siyasəti
23:16