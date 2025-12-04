İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04 dekabr, 2025
    • 01:14
    KİV: Kaliforniyada F-16 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus "F-16" qırıcı təyyarəsinin Kaliforniya ştatının San-Bernardino dairəsində qəzaya uğradığı ehtimal olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalının yerli bölməsi məlumat yayıb.

    Hadisə Trona hava limanı yaxınlığında baş verib. Pilot orta dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisənin səbəbi barədə hələlik məlumat verilməyib.

