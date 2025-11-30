СМИ: В Калифорнии из-за стрельбы погибли четыре человека
- 30 ноября, 2025
- 08:52
По меньшей мере четыре человека погибли из-за стрельбы на семейном празднике в американском городе Стоктон.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
По их информации, еще 10 человек получили огнестрельные ранения. Никаких подробностей о подозреваемом, устроившем стрельбу в банкетном зале по случаю дня рождения, не приводится.
