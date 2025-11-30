İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 30 noyabr, 2025
    • 08:56
    KİV: Kaliforniyada atışmada dörd nəfər ölüb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Stokton şəhərində ailə şənliyində baş verən atışmada azı dörd nəfər ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə CBS yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Onların sözlərinə görə, daha 10 nəfər güllə yarası alıb. Ad günü məclisi zamanı ziyafət salonunda atəş açan şübhəli ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.

