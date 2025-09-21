СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 01:28
    Не менее 30 человек были задержаны в ходе демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, прошедшей в Гааге и переросшей в масштабные волнения.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на мэра города Яна ван Занена.

    По его информации, на данный момент "можно с уверенностью говорить" о 30 задержаниях, однако их окончательное число, вероятнее всего, будет намного больше. Ван Занен также сообщил, что двое полицейских, задействованных в разгоне беспорядков, получили ранения.

    "Группы зачинщиков беспорядков из разных уголков страны намеренно вступили в противостояние с полицией в Гааге. При этом они были крайне жестоки", - приводит вещательная корпорация слова ван Занена.

