СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков
- 21 сентября, 2025
- 01:28
Не менее 30 человек были задержаны в ходе демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, прошедшей в Гааге и переросшей в масштабные волнения.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на мэра города Яна ван Занена.
По его информации, на данный момент "можно с уверенностью говорить" о 30 задержаниях, однако их окончательное число, вероятнее всего, будет намного больше. Ван Занен также сообщил, что двое полицейских, задействованных в разгоне беспорядков, получили ранения.
"Группы зачинщиков беспорядков из разных уголков страны намеренно вступили в противостояние с полицией в Гааге. При этом они были крайне жестоки", - приводит вещательная корпорация слова ван Занена.
