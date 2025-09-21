СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

Не менее 30 человек были задержаны в ходе демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, прошедшей в Гааге и переросшей в масштабные волнения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на мэра города Яна ван Занена.

По его информации, на данный момент "можно с уверенностью говорить" о 30 задержаниях, однако их окончательное число, вероятнее всего, будет намного больше. Ван Занен также сообщил, что двое полицейских, задействованных в разгоне беспорядков, получили ранения.

"Группы зачинщиков беспорядков из разных уголков страны намеренно вступили в противостояние с полицией в Гааге. При этом они были крайне жестоки", - приводит вещательная корпорация слова ван Занена.