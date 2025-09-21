İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 02:43
    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Haaqada Niderland hökumətinin immiqrasiya siyasətinə qarşı keçirilən nümayiş zamanı azı 30 nəfər saxlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə NOS telekanalı şəhərin meri Yan Van Zanenə istinadən məlumat yayıb.

    O, bildirib ki, hazırda 30 həbsdən "inamla danışa bilərik", lakin yekun rəqəmin daha çox olacağı ehtimal edilir.

    Van Zanen həmçinin bildirib ki, iğtişaşları dağıtmaqda iştirak edən iki polis məmuru yaralanıb.

    Qeyd edək ki, Haaqada polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib.

    Haaqa kütləvi etirazlar
    СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

    Son xəbərlər

    03:08

    Qətər Qəzza danışıqlarını bərpa etmək şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:01

    Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    02:43

    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    02:09

    Tramp "Baqram" bazası ilə bağlı Əfqanıstanı hədələyib

    Digər ölkələr
    02:00

    Avropa İttifaqı Çinin Polşa ilə razılaşmasından narahatdır

    Digər ölkələr
    01:28

    Paşinyan yenidən "Mülki Müqavilə" Partiyasının sədri seçilib

    Digər
    01:13

    Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib

    Digər ölkələr
    00:56

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi aşağı salınıb

    İnfrastruktur
    00:43

    İsrail "Hizbullah"ın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlını öldürüb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti