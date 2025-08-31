    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 13:46
    СМИ: В ФРГ сняли с повестки вопрос возможной отправки своих военных в Украину

    Правительство Германии сняло с повестки вопрос о возможной отправке в Украину военных Бундесвера для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в кабмине.

    "Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки на неопределенный срок", - отметили источники. По их данным, дальнейшее обсуждение возможно только, если последуют какие-либо действия со стороны президента США Дональда Трампа или российско-украинский конфликт будет действительно завершен. Однако признаков того и другого пока нет, констатировали в правительстве ФРГ.

    Bild отметила, что канцлер Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль "больше не верят" в скорую встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В связи с этим, по их оценке, возможная отправка в Украину западных сил в рамках гарантий безопасности становится лишь перспективой далекого будущего.

    Ранее Мерц не исключал возможности отправки военных Бундесвера на Украину и обещал обсудить этот вопрос в правящей коалиции. 

