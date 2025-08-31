    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Almaniya hərbi qüvvələrin Ukraynaya göndərilməsi məsələsini gündəmdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 15:38
    KİV: Almaniya hərbi qüvvələrin Ukraynaya göndərilməsi məsələsini gündəmdən çıxarıb

    Almaniya hökuməti atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət etmək üçün Ukraynaya Bundesverin (Almaniya Silahlı Qüvvələrinin) hərbi qüvvələrinin göndərilməsi məsələsini gündəmdən çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti kabinetdəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üçün alman qoşunlarının göndərilməsi məsələsi qeyri-müəyyən müddətə gündəmdən çıxarılıb", - deyə mənbələr qeyd ediblər.

    Onların fikrincə, sonrakı müzakirələr yalnız ABŞ Prezidenti Donald Tramp hərəkətə keçərsə və ya Rusiya-Ukrayna müharibəsinə, həqiqətən, son qoyularsa, mümkündür. 

    Nəşr qeyd edib ki, kansler Fridrix Merts və vitse-kansler Lars Klinqbeyl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında gözlənilən görüşə artıq inanmırlar. Bu baxımdan, onların qiymətləndirməsinə görə, təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Qərb qüvvələrinin Ukraynaya mümkün yerləşdirilməsi yalnız uzaq gələcək üçün perspektivə çevrilir.

    Bundan əvvəl Merts Bundesver qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyünü istisna etməyib və bu məsələni hakim koalisiyada müzakirə edəcəyinə söz verib.

    Almaniya   Ukrayna   Donald Tramp  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: В ФРГ сняли с повестки вопрос возможной отправки своих военных в Украину

    Son xəbərlər

    17:05

    Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:53

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    16:46

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    16:34
    Foto
    Video

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

    Hərbi
    16:33
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:27

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    16:20

    "Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib

    Futbol
    16:11

    MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Media
    16:06

    Fərid Qayıbov "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti