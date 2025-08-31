KİV: Almaniya hərbi qüvvələrin Ukraynaya göndərilməsi məsələsini gündəmdən çıxarıb
- 31 avqust, 2025
- 15:38
Almaniya hökuməti atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət etmək üçün Ukraynaya Bundesverin (Almaniya Silahlı Qüvvələrinin) hərbi qüvvələrinin göndərilməsi məsələsini gündəmdən çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti kabinetdəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üçün alman qoşunlarının göndərilməsi məsələsi qeyri-müəyyən müddətə gündəmdən çıxarılıb", - deyə mənbələr qeyd ediblər.
Onların fikrincə, sonrakı müzakirələr yalnız ABŞ Prezidenti Donald Tramp hərəkətə keçərsə və ya Rusiya-Ukrayna müharibəsinə, həqiqətən, son qoyularsa, mümkündür.
Nəşr qeyd edib ki, kansler Fridrix Merts və vitse-kansler Lars Klinqbeyl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında gözlənilən görüşə artıq inanmırlar. Bu baxımdan, onların qiymətləndirməsinə görə, təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Qərb qüvvələrinin Ukraynaya mümkün yerləşdirilməsi yalnız uzaq gələcək üçün perspektivə çevrilir.
Bundan əvvəl Merts Bundesver qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyünü istisna etməyib və bu məsələni hakim koalisiyada müzakirə edəcəyinə söz verib.