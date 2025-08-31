СМИ: В ФРГ хотят ужесточить санкции за отказ получателей пособий от работы

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Министр труда и социальных дел ФРГ Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии) хочет ужесточить меры воздействия на получателей гражданских пособий (B rgergeld), которые выплачиваются в том числе украинским беженцам, за отказ от трудоустройства.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение будет представлено 10 сентября, пишет газета Bild.

    Минтруд планирует сократить пособие, размер которого достигает €563, на 30% для тех, кто без уважительной причины пропустит консультацию в центре занятости. Если трудоспособный человек неоднократно отказывается от предложений работы, ему отменят выплату B rgergeld. "Сигнал ясен: мы помогаем на пути поиска работы, но для этого нужно участвовать в процессе. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто встает каждый день на работу", - заявила газете министр. За пропуск записи на прием в центре занятости предусмотрено урезание пособия на 10%.

    Кроме того, согласно распоряжению Минтруда, в 2026 году не предусмотрено индексации гражданского пособия, что связано со снижением уровня инфляции в стране.

