    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 17:59
    KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcək

    Almaniyanın əmək və sosial məsələlər naziri Barbel Bas vətəndaşlıq müavinəti ("Bürgergeld") alanlara, o cümlədən ukraynalı qaçqınlara qarşı əmək fəaliyyətindən imtina etdikləri halda tətbiq olunacaq tədbirləri sərtləşdirmək istəyir.

    "Report"un "Bild" qəzetinə istinadən məlumatına görə, müvafiq göstəriş 10 sentyabrda təqdim olunacaq.

    Müvafiq nazirlik izah edir ki, məbləği 563 avroya çatan müavinət əmək birjasında məsləhətləşməni üzrsüz səbəbdən buraxan şəxslər üçün 30% azaldılacaq. Əgər əmək qabiliyyətli şəxs dəfələrlə iş təkliflərindən imtina edərsə, onun "Bürgergeld" ödənişi tamamilə dayandırılacaq.

    "Mesaj aydındır: biz iş tapmağa kömək edirik, amma bunun üçün insanın bu prosesdə iştirak etməsi vacibdir. Əks halda, bu hər gün işləyənlərə qarşı ədalətsizlik olar" – deyə nazir "Bild" qəzetinə bildirib.

    Bİr başqa göstərişə əsasən, 2026-cı ildə Bürgergeld üzrə indeksasiya nəzərdə tutulmur, bu da ölkədə inflyasiya səviyyəsinin azalması ilə əlaqələndirilir.

    Almaniya   müavinət   Bürgergeld  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: В ФРГ хотят ужесточить санкции за отказ получателей пособий от работы

    Son xəbərlər

    18:27

    İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıb

    Hadisə
    17:59

    KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    17:38

    "Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib

    Komanda
    17:34
    Video

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    17:33

    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:29

    "Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    17:17

    Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır

    Digər ölkələr
    17:05

    Netanyahu Husi hökumət üzvlərinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti