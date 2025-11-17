Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    СМИ: В Британии могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 19:27
    СМИ: В Британии могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

    Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения и другое имущество в нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Соединенного Королевства.

    "Речь идет о том, чтобы люди со средствами делали вклад в оплату своего проживания", - сказал неназванный источник издания.

    Замглавы МВД Алекс Норрис в эфире телеканала Sky News пояснил, что эта мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, заверив, что ювелирные изделия не будут отнимать на границе. "Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностями или личными вещами", - сказал он. Норрис назвал неприемлемой ситуацию, при которой мигрант получает из бюджета £800 ($ 1,05 тыс.) в месяц и "покупает себе Audi".

    Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд позднее в понедельник должна объявить о значительном ужесточении правил, применяемых к нелегальным мигрантам, число которых не перестает расти, ложась бременем на налогоплательщиков.

