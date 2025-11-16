Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Британия ужесточает условия пребывания для мигрантов

    Власти Великобритании намерены увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок ожидания для нелегальных мигрантов права остаться в стране на постоянной основе.

    Как передает Report, об этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд сообщила в эфире вещательной корпорации ВВС.

    "Новая реформа изменит представления, укоренившиеся за жизнь нескольких поколений, что убежище, которое предоставляется беженцам, может быстро привести к получению разрешения на постоянное проживание. Мы изменим это в сторону более длительной временной системы, а каждые два года будет проводиться оценка ситуации", - заявила министр.

    Махмуд пояснила, что, если страна, откуда прибыл беженец, за это время будет признана безопасной для возвращения, его вышлют на родину.

    Она назвала изменение в нынешней несправедливой миграционной системе "самым значительным в современной истории". Глава МВД должна представить детали предлагаемой реформы 17 ноября.

