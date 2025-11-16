Британия ужесточает условия пребывания для мигрантов

Власти Великобритании намерены увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок ожидания для нелегальных мигрантов права остаться в стране на постоянной основе.

Как передает Report, об этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд сообщила в эфире вещательной корпорации ВВС.

"Новая реформа изменит представления, укоренившиеся за жизнь нескольких поколений, что убежище, которое предоставляется беженцам, может быстро привести к получению разрешения на постоянное проживание. Мы изменим это в сторону более длительной временной системы, а каждые два года будет проводиться оценка ситуации", - заявила министр.

Махмуд пояснила, что, если страна, откуда прибыл беженец, за это время будет признана безопасной для возвращения, его вышлют на родину.

Она назвала изменение в нынешней несправедливой миграционной системе "самым значительным в современной истории". Глава МВД должна представить детали предлагаемой реформы 17 ноября.