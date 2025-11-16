СМИ: В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу на автодроме
- 16 ноября, 2025
- 04:33
Гоночный автомобиль врезался в трибуну со зрителями на автодроме в австралийском штате Новый Южный Уэльс, девять человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал 7News.
Сообщается, что автомобиль, участвовавший в гонке, протаранил ограждение и столкнулся с передвижной трибуной на выставочной площадке из-за потери управления.
По информации телеканала, один человек находится в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы.
