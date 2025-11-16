Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    СМИ: В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу на автодроме

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 04:33
    СМИ: В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу на автодроме

    Гоночный автомобиль врезался в трибуну со зрителями на автодроме в австралийском штате Новый Южный Уэльс, девять человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал 7News.

    Сообщается, что автомобиль, участвовавший в гонке, протаранил ограждение и столкнулся с передвижной трибуной на выставочной площадке из-за потери управления.

    По информации телеканала, один человек находится в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы.

    KİV: Avstraliyada yarış avtomobili tamaşaçıları vurub

    Последние новости

    04:54

    В Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже

    В регионе
    04:33

    СМИ: В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу на автодроме

    Другие страны
    04:17

    В Чили пройдут выборы президента и членов парламента

    Другие страны
    03:49

    Германия не будет создавать запасы беспилотников из-за быстрого устаревания технологий

    Другие страны
    03:25

    AP: Минюст США заново опубликовал указы о помиловании из-за подписей Трампа

    Другие страны
    02:58

    У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четыре человека

    Другие страны
    02:30

    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    Футбол
    02:14

    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Другие страны
    01:56
    Фото

    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    Лента новостей