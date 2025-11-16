KİV: Avstraliyada yarış avtomobili tamaşaçıları vurub
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 04:57
Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatındakı avtodromda yarış avtomobili tamaşaçıların olduğu tribunaya çırpılıb, doqquz nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "7News" telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yarışda iştirak edən avtomobil idarəetməni itirdiyi üçün səddi aşaraq meydançadakı hərəkətli tribunaya dəyib.
Telekanalın məlumatına görə, bir nəfərin vəziyyəti kritikdir, daha üç nəfər isə ağır xəsarətlər alıb.
