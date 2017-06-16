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    СМИ узнали, куда сбежали главари ИГ из Мосула и Ракки

    Главари террористов обосновались в Эль-Маядине провинции Дейр-эз-Зор

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Многие главари террористической группировки ИГ сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    По данным агентства, главари террористов обосновались в Эль-Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Город находится в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

    Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

    Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. 

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