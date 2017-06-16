СМИ узнали, куда сбежали главари ИГ из Мосула и Ракки

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Многие главари террористической группировки ИГ сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, главари террористов обосновались в Эль-Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Город находится в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов.