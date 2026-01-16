Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 18:49
    СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

    Переговорная команда Украины находится в пути в США для продолжения переговоров с американской делегацией по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

    В составе делегации глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Украинская делегация намерена провести переговоры с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ближайшие дни.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал встречи украинской делегации с представителями Трампа в США в ближайшие дни. Он отметил, что необходимо доработать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и пакета по восстановлению. По его словам, если все будет доработано, то возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

    Украина российско-украинская война делегация США переговоры Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер

    Последние новости

    18:53

    Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

    Другие страны
    18:49

    СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    18:42

    Президент Чехии: Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира

    Другие страны
    18:33
    Фото

    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:19

    Киберполиция задержала очередных организаторов нелегальных онлайн-казино

    Происшествия
    18:13

    Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

    Внутренняя политика
    18:07

    ОЧЭС: Азербайджан играет ключевую роль в продвижении Международного форума "Айдер"

    Внешняя политика
    18:00
    Фото

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    Здоровье
    17:58
    Фото

    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Происшествия
    Лента новостей