СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

Переговорная команда Украины находится в пути в США для продолжения переговоров с американской делегацией по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

В составе делегации глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинская делегация намерена провести переговоры с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал встречи украинской делегации с представителями Трампа в США в ближайшие дни. Он отметил, что необходимо доработать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и пакета по восстановлению. По его словам, если все будет доработано, то возможно подписание соглашений во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.