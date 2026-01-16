KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedir

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 19:05
    Ukraynanın danışıqlar komandası ABŞ nümayəndə heyəti ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə danışıqların davam etdirilməsi üçün ABŞ-yə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" agentliyinə məlumatlı mənbə bildirib.

    Nümayəndə heyətində Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və "Xalqın xidmətçisi" ("Sluqa naroda") fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya təmsil olunur.

    Ukrayna nümayəndə heyəti yaxın günlərdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın müşavirləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

