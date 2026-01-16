KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedir
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 19:05
Ukraynanın danışıqlar komandası ABŞ nümayəndə heyəti ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə danışıqların davam etdirilməsi üçün ABŞ-yə yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" agentliyinə məlumatlı mənbə bildirib.
Nümayəndə heyətində Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və "Xalqın xidmətçisi" ("Sluqa naroda") fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya təmsil olunur.
Ukrayna nümayəndə heyəti yaxın günlərdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın müşavirləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.
Son xəbərlər
19:41
Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcəkRegion
19:32
MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşübDigər ölkələr
19:19
Foto
Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibRegion
19:16
Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edibDigər ölkələr
19:09
Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidirDigər ölkələr
19:07
Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərirMaliyyə
19:05
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutubKomanda
19:05
KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedirDigər ölkələr
19:00