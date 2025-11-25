Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные детали

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 17:11
    СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные детали

    Украина согласилась с мирным планом США, остались незначительные детали, которые нужно проработать.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS news со ссылкой на источник.

    "Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить", - отметил он.

    Украина мирный план Трампа США
    KİV: Ukrayna ABŞ-nin planı ilə razılaşıb
    Ukraine agrees to peace proposal, with only "minor details" to settle, official says

    Последние новости

    18:38

    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    18:30

    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:29

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    18:28
    Фото

    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    18:17
    Фото

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Инфраструктура
    18:12

    Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

    Другие страны
    18:09

    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    18:08

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    18:03

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей