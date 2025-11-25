СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные детали

Украина согласилась с мирным планом США, остались незначительные детали, которые нужно проработать.

Как передает Report, об этом сообщает CBS news со ссылкой на источник.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить", - отметил он.