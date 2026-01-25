Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 17:57
    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

    Как передает Report, об этом сообщает France 24.

    Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.

    Отмечается, что эта модель, способная выполнять как разведывательные миссии, так и атаки "камикадзе", могла бы быть использована в Европе больше по логике "щита", а в Украине - "меча".

    Rodeur 330 - это ударный дрон от французской EOS Technologie. Беспилотник запускают в небо катапультой, он может находиться в воздухе до 5 часов.

    Дрон имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг и рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев - 3,3 м. Rodeur работает на крейсерской скорости в 120 км в час и максимальной высоте до 5000 м.

    Украина Франция ударные дроны

