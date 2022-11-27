СМИ: У НАТО заканчивается оружие для Украины 

Двадцать стран НАТО израсходовали свои оружейные запасы, однако 10 крупных военных промышленностей, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, по-прежнему способны поддерживать Украину поставками. США не хотят забирать свое оружие у Тайваня и Кореи, потому что считают эти регионы проблемными.
Как передает Report, об этом сообщили
Отмечается, что Украина за день тратит столько же боеприпасов, сколько Штаты тратили в Афганистане за месяц. Например, прошлым летом ВСУ расходовали на Донбассе шесть-семь тысяч артиллерийских снарядов, российская армия - 40-50 тысяч. США изготавливают 15 тысяч таких снарядов в месяц.
Издание пишет, что после окончания холодной войны НАТО значительно уменьшила свой комплекс ПВО. Чтобы снова наладить массовое производство орудий средней и малой дальности, союзникам может потребоваться около двух лет, пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.