СМИ: У НАТО заканчивается оружие для Украины

Двадцать стран НАТО израсходовали свои оружейные запасы, однако 10 крупных военных промышленностей, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, по-прежнему способны поддерживать Украину поставками. США не хотят забирать свое оружие у Тайваня и Кор

Двадцать стран НАТО израсходовали свои оружейные запасы, однако 10 крупных военных промышленностей, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, по-прежнему способны поддерживать Украину поставками. США не хотят забирать свое оружие у Тайваня и Кореи, потому что считают эти регионы проблемными.

Как передает Report, об этом сообщили The New York Times высокопоставленные сотрудники НАТО.

Отмечается, что Украина за день тратит столько же боеприпасов, сколько Штаты тратили в Афганистане за месяц. Например, прошлым летом ВСУ расходовали на Донбассе шесть-семь тысяч артиллерийских снарядов, российская армия - 40-50 тысяч. США изготавливают 15 тысяч таких снарядов в месяц.

Издание пишет, что после окончания холодной войны НАТО значительно уменьшила свой комплекс ПВО. Чтобы снова наладить массовое производство орудий средней и малой дальности, союзникам может потребоваться около двух лет, пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.