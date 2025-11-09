СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 17:48
Правоохранительные органы Маврикия изъяли рекордную партию кокаина массой около 400 кг на судне Alpha Bravery под флагом Греции, которое проходило у берегов островного государства.
Как передает Report со ссылкой на портал Defimedia, наркотики оценочной стоимостью свыше $100 млн перевозились зашитыми в спасательные жилеты.
По предварительным данным, власти Маврикия получили информацию о незаконном грузе от капитана судна, следовавшего из Бразилии в Сингапур.
Начато расследование с целью определить конечный пункт назначения наркотиков.
