Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 17:48
    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Правоохранительные органы Маврикия изъяли рекордную партию кокаина массой около 400 кг на судне Alpha Bravery под флагом Греции, которое проходило у берегов островного государства.

    Как передает Report со ссылкой на портал Defimedia, наркотики оценочной стоимостью свыше $100 млн перевозились зашитыми в спасательные жилеты.

    По предварительным данным, власти Маврикия получили информацию о незаконном грузе от капитана судна, следовавшего из Бразилии в Сингапур.

    Начато расследование с целью определить конечный пункт назначения наркотиков.

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Маврикия контрабанда кокаин
    Видео
    Mavritaniyada rekord miqdarda kokain ələ keçirilib

    Последние новости

    17:48
    Видео

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Другие страны
    17:27
    Фото

    В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    17:17
    Фото

    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    В Страсбурге отметили пятую годовщину Победы Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    16:30

    На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    16:19

    Счетная палата: Франция заплатит €74 млрд в виде процентов по долгам

    Другие страны
    15:53

    Apple обвинила новые законы Евросоюза в противоречии

    Другие страны
    15:27

    КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

    Другие страны
    15:06

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности

    Карабах
    Лента новостей