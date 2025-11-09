İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Mavritaniyada rekord miqdarda kokain ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 17:50
    Mavritaniya hüquq-mühafizə orqanları ada dövlətinin sahillərində Yunanıstan bayrağı altında üzən "Alpha Bravery gəmisindən rekord miqdarda - 400 kq kokain aşkarlayıb.

    "Report" "Defimedia" portalına istinadən xəbər verir ki, dəyəri 100 milyon dollardan çox olduğu təxmin edilən narkotik vasitə xilasedici jiletlərə tikilib.

    İlkin məlumatlara görə, Braziliyadan Sinqapura gedən gəminin kapitanı Mavritaniya hakimiyyətinə qanunsuz yük barədə məlumat verib. Narkotiklərin son təyinatının müəyyən edilməsi üçün araşdırmalara başlanılıb.

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

