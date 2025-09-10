ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    СМИ: Турция и Египет предупреждали ХАМАС перед ударом Израиля

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 12:04
    СМИ: Турция и Египет предупреждали ХАМАС перед ударом Израиля

    Турецкие и египетские чиновники за несколько недель до удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лидерам ХАМАС в Дохе призывали руководство группировки усилить меры безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    "За несколько недель до удара руководство ХАМАС получило туманное, и в то же время грозное предупреждение: турецкие и египетские чиновники посоветовали им усилить меры безопасности в ходе совещаний", - приводит газета выдержки из интервью с собеседниками.

    KİV: Türkiyə və Misir İsrailin zərbəsindən əvvəl HƏMAS-ı xəbərdar edib

