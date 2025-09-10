СМИ: Турция и Египет предупреждали ХАМАС перед ударом Израиля

Турецкие и египетские чиновники за несколько недель до удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лидерам ХАМАС в Дохе призывали руководство группировки усилить меры безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"За несколько недель до удара руководство ХАМАС получило туманное, и в то же время грозное предупреждение: турецкие и египетские чиновники посоветовали им усилить меры безопасности в ходе совещаний", - приводит газета выдержки из интервью с собеседниками.