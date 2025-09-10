KİV: Türkiyə və Misir İsrailin zərbəsindən əvvəl HƏMAS-ı xəbərdar edib
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 12:24
Türkiyə və Misir rəsmiləri İsrail Müdafiə Ordusunun Dohada HƏMAS liderlərini hədəf alan zərbəsindən bir neçə həftə əvvəl qruplaşmanın rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə çağırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Zərbədən bir neçə həftə əvvəl HƏMAS rəhbərliyi xəbərdarlıq almışdı: Türkiyə və Misir rəsmiləri müşavirələr zamanı onlara təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyi tövsiyə ediblər", - qəzet müsahiblərlə söhbətdən sitatlar gətirir.
Son xəbərlər
13:17
Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:13
Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcəkBiznes
13:12
Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"İnfrastruktur
13:12
Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
13:07
Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olubİqtisadiyyat
13:06
Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"İnfrastruktur
13:06
Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaqXarici siyasət
13:04
Foto
Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıbXarici siyasət
13:03