    KİV: Türkiyə və Misir İsrailin zərbəsindən əvvəl HƏMAS-ı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:24
    KİV: Türkiyə və Misir İsrailin zərbəsindən əvvəl HƏMAS-ı xəbərdar edib

    Türkiyə və Misir rəsmiləri İsrail Müdafiə Ordusunun Dohada HƏMAS liderlərini hədəf alan zərbəsindən bir neçə həftə əvvəl qruplaşmanın rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə çağırıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Zərbədən bir neçə həftə əvvəl HƏMAS rəhbərliyi xəbərdarlıq almışdı: Türkiyə və Misir rəsmiləri müşavirələr zamanı onlara təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyi tövsiyə ediblər", - qəzet müsahiblərlə söhbətdən sitatlar gətirir.

    СМИ: Турция и Египет предупреждали ХАМАС перед ударом Израиля

